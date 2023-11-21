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7 ilde uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonu'nda uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

21.11.2023 - 08:29 |
7 ilde uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Zehir Tacirlerine Yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında Uyuşturucu İmalatı Yapan ve Satan 13 Şüpheli Şahıs Yakalandı.
Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve

11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz

 

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