7 ilde uyuşturucu operasyonu! 13 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 Operasyonu'nda uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
21.11.2023 - 08:29 |
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Zehir Tacirlerine Yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında Uyuşturucu İmalatı Yapan ve Satan 13 Şüpheli Şahıs Yakalandı.
Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve
11.000 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz