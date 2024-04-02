6'lı Masa'nın 5 ayağı 31 Mart seçiminde çöktü

Dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da partinin başından gitti. İYİ Parti-SP-Gelecek-DEVA ve DP’nin toplam oy oranı yüzde 5.46’da kaldı. İYİ Parti yüzde 3.8 oranla ancak 1 il, 24 ilçe ve 4 beldede seçimi kazanabildi. İYİ Parti, önde bitirdiği tek şehir olan Nevşehir’de eski AK Partili Rasim Arı’nın yerel gücüyle ipi göğüsledi.

DÖRDÜ SIFIR ÇEKTİ

6’lı Masa’nın diğer bileşenlerinden Saadet Partisi yüzde 1.1, DEVA binde 3, DP binde 2 ve Gelecek Partisi binde 1 oy alabildi. SP bu oy oranıyla sadece bir ilçe ve iki beldede başkanlığı kazanırken, diğer partiler sıfır çekti. 2023 genel seçimine CHP listesinden katılan bu partilerden Saadet-Gelecek grubu Meclis’te 20 milletvekili, DEVA 15 milletvekili ve DP 3 milletvekiliyle temsil ediliyor.