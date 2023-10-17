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65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitti mi? Önemli açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ücretsiz yolcu taşımama tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

17.10.2023 - 10:54 | | DHA
65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitti mi? Önemli açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde her ayın 1'i ile 4'ü arasındaki günler dışında ücretsiz yolcu taşımayacağını açıklayan özel halk otobüsçüleriyle ilgili, "Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşların ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

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Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin ilgili kanun çerçevesinde düzenlenerek 2015 yılından beri sürdürüldüğünü belirterek, ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.

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Bakanlık olarak 2023 yılında yaptıkları iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını söyleyen Göktaş, "Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildiren Göktaş, şunları kaydetti: "Görüşmelerimizde engelli ve yaşlı vatandaşlarımız başta olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla iş birliğine açık ve duyarlı bir yaklaşım sergileyerek ciddi bir yol katettik.

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Geldiğimiz noktada, fiilen ücretsiz yolcu taşımasına rağmen ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik. Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de destekten yararlanacak olması esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak. 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınması uygulamasına destek olmaya devam edeceğiz."

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