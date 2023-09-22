61/1N Trafik CezasÄ± Kodu Nedir? 61/1N CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

61/1N trafik cezasÄ± kodunun sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere karayollarÄ± trafik kanunu tarafÄ±ndan bildirilen durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda yaya yollarÄ±na araÃ§ park edilmesi durumunda 61/1-n trafik cezasÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸi sÃ¶ylenebilir. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin araÃ§larÄ±nÄ± park edebilecekleri yerler ve bazÄ± alanlarda park halinde kalabilecekleri sÃ¼reler sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin bu kurallara uygun davranÄ±ÅŸlarda bulunmamalarÄ± durumunda ise trafik cezasÄ± yaptÄ±rÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± ifade edilebilir.Â

Park edilmesi yasak olan alanlara araÃ§ park edilmesi durumunda trafik cezasÄ± uygulanmaktadÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin araÃ§larÄ±nÄ± park etmesi yasak olan alanlardan birisi de yaya yollarÄ± olarak bilinmektedir. OlaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± durumlarÄ±n sÃ¶z konusu olmasÄ± halinde ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin yaya yoluna park etmesi mÃ¼mkÃ¼n olabilmektedir. Ä°stisnai durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda yaya yollarÄ± Ã¼zerine park edilmesi durumunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler iÃ§in trafik cezasÄ± uygulanabilmektedir. Belirli istisnai durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda park edilmenin yasak olduÄŸu yerlere araÃ§ park edilmemesi gerekmektedir.Â

61/1N CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin araÃ§larÄ±nÄ± park etmesi gereken yerler sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AraÃ§ park edilmesi yasak olan yerlerden birisi de yaya yollarÄ± olarak bilinmektedir. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin yaya yoluna park etmesi durumunda ise 61/1N trafik cezasÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. AracÄ±n hatalÄ± bir ÅŸekilde park edilmesi durumunda ise 196 TL para cezasÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ± bilinmelidir. Trafik cezasÄ±nÄ±n erken Ã¶denmesi durumunda ise 61/1N trafik cezasÄ±na %25 oranÄ±nda indirim uygulanmaktadÄ±r.Â

AraÃ§ kullanÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda uyulmasÄ± gereken trafik kurallarÄ±nÄ±n olduÄŸu gibi araÃ§larÄ±n park edilmesi sÄ±rasÄ±nda da uyulmasÄ± gereken trafik kurallarÄ± bulunmaktadÄ±r. Belirlenen bazÄ± istisnai durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda araÃ§larÄ±n yaya yollarÄ±na park edilmemesi gerekmektedir. Kara yollarÄ±nda belirlenen durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda hatalÄ± bir ÅŸekilde park edilmesi durumunda araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine 196 TL para cezasÄ± uygulanmaktadÄ±r.Â

AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin hatalÄ± park yapmasÄ± durumunda verilen trafik cezalarÄ± bulunmaktadÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n park etmemesi gereken bir alana park etmesi durumunda 196 TL para cezasÄ± kesileceÄŸi sÃ¶ylenebilir. AynÄ± zamanda yaya yoluna park eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 61/1N maddesi gereÄŸince 10 ceza puanÄ±nÄ±n ekleneceÄŸini de sÃ¶ylemek gerekmektedir. Trafik cezasÄ±nÄ± bankalar yoluyla Ã¶deyebileceÄŸiniz gibi PTT yoluyla da Ã¶demeyi tercih edebilirsiniz. Trafik cezasÄ± kesilen kiÅŸinin cezaya itiraz etme hakkÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu da bilmesi gerekmektedir.Â

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