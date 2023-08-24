61/1B Trafik Cezası Kodu Nedir? 61/1B Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

61/1 B trafik cezası kodu trafik işaretleri ile park yapılmayacağının belirtildiği yerlere park etmenin cezasıdır. Ayrıca taşıt yolu üzerine park etmek de 61/1 B trafik cezası olur. Trafik cezaları erken ödendiğinde belirli indirimlerden faydalanmak mümkün olduğu için bu tarihleri de takip edebilirsiniz.

61/B Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Taşıt yolunun üzerine park etmek ya da park yapmanın yasak olduğu yerlere park etmek trafik cezasına sebep olur. Bunun cezası 196 TL'dir. Eğer cezaya itiraz etmek isterseniz trafik cezasının tebliğ edildiği yerin bağlı olduğu sulh ceza hakimliklerine müracaat etmeniz gerekir. Dava için gerekli evraklar ile beraber hakimliklere başvurabilirsiniz. Eğer aracınızın başındayken tarafınıza bu ceza tebliğ edilmişse bu durumda yalnızca ceza tutanağının fotokopisi yeterli olur.

Erken Ödeme İndirimi Olur mu?

61/ B trafik cezası tarafınıza tebliğ edildikten sonra eğer 15 gün içinde bu cezayı öderseniz cezada %25 oranında indirim yapılır ve 147 TL'ye düşer. Para cezalarının ödeme süresi ile ilgili karayolları trafik yönetmeliğindeki 165. maddeye göre bu bilgiler kişilere verilmiştir. Maddede 'Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde' yazar ve dörtte bir oranında da indirim yapılır. Eğer cezayı 15 gün içinde öderseniz cezanızda dörtte bir oranında indirim uygulanır. Bu sayede 61// B trafik cezası %25 indirim ile 147 TL'ye denk gelir.

Trafik Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Her ne kadar sürücüler trafik cezası almak istemeseler de bazen fark etmeden trafik ihlallere yapılmaktadır. Trafik cezasını her sürücünün belirli aralıklarla kontrol etmesi en sağlıklı olan yöntemdir. En bilindik yöntem emniyet müdürlüklerine ya da jandarma komutanlıklara kişilerin direkt olarak başvuru yapmalarıdır. Fakat bu işlem zahmetli ve uzun olduğundan e-devlet üzerinden sorgulama yapmak daha kolaydır. E-devlet sistemi üzerinden gerçek ya da tüzel kişi olarak isme ya da şirkete kayıtlı trafik cezasını sorgulayabilirsiniz.