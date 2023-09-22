61/1A Trafik CezasÄ± Kodu Nedir? 61/1A CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

61/1A trafik cezasÄ± koduna gÃ¶re araÃ§larÄ±n taÅŸÄ±t yolu Ã¼zerinde park edilmesi ve duraklama yapÄ±lmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸu yerlerde park edilmesi veya duraklama yapÄ±lmasÄ± durumunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere trafik cezasÄ± uygulanmaktadÄ±r. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin taÅŸÄ±t yolu Ã¼zerinde park etmelerinin yasak olduÄŸu yerlere park etmesi halinde cezai iÅŸlemlerin uygulanacaÄŸÄ± ifade edilebilir.

TaÅŸÄ±t yolu Ã¼zerinde park etmenin veya duraklamanÄ±n yasak olduÄŸu yerlere sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin park etmesi durumunda cezai iÅŸlem uygulanacaÄŸÄ± sÃ¶ylenebilir. KarayollarÄ± trafik kanunun 61. maddesinde yer alan kanuna gÃ¶re yasak olan yerlerde duraklama yapmak veya park etmek durumunda trafik cezasÄ± alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±n bilinmesi gerekmektedir. TaÅŸÄ±t yolu Ã¼zerine park edilmesi yasak olan yerlere park edilmesi durumunda uygulanan trafik cezasÄ±dÄ±r.Â

61/1A CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

Trafikte, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin taÅŸÄ±t yolu Ã¼zerinde araÃ§larÄ±nÄ± park etmelerinin veya duraklamalarÄ±nÄ±n yasak olduÄŸu yerler bulunmaktadÄ±r. TaÅŸÄ±t yolu Ã¼zerinde yasak olan yerlere park edilmesi durumunda ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye trafik cezasÄ± verildiÄŸini sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. 61/1A trafik cezasÄ± kodu ile ceza kesilmesi durumunda 196 TL trafik cezasÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r. TaÅŸÄ±t yolu Ã¼zerinde duraklamanÄ±n yasak olduÄŸu yerlere park etmek yasaktÄ±r. Park edilmesi durumunda ise para cezasÄ±nÄ±n kesileceÄŸini sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.Â

61/1A trafik cezasÄ± kodu ile ceza alan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n Ã¶demesi gereken ceza Ã¼creti 196 TL olarak ifade edilebilir. SÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin trafik kuralÄ±nÄ± ihlal etmesi durumunda ehliyetlerine de 15 ceza puanÄ± ekleneceÄŸini sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Trafik cezalarÄ±nda erken Ã¶deme indiriminin bulunduÄŸu da bilinmektedir. Ceza kesildikten sonra ilk 15 gÃ¼n iÃ§erisinde Ã¶denmesi durumunda %25 indirim uygulanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekte mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r. Trafik cezasÄ±na itiraz edilmek istenmesi durumunda sulh ceza hakimliklerine ÅŸahsen baÅŸvuruda bulunulmasÄ± gerekmektedir.

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