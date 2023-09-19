61/1-O Trafik Cezası Kodu Nedir? 61/1-O Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

61/1-o trafik cezası kodu taşıt yolu üzerindeki engelli kişilerin araçları için özel yapılmış park yerlerine park etmenin sonucunda işlenir. Karayolları trafik kanunları gereğince bu kurala uymayan sürücülere 61/1-o trafik cezası kodu tatbik edilir. Karayolları trafik 2918 sayılı yasanın “Park etmenin yasak olduğu haller ve yerler” başlıklı 61. Maddesi gereğince 61-1-o kodu ile cezai işlem uygulanır.

61/1-O Cezası Ne Kadar?

Taşıt yolu üzerinde yer alan ve engelli kişilerin araçları için ayrılan park yerlerine park edenler için kanunlar gereği 61/1-o kodu işleme sokulur. Trafik cezası 392 TL idari para cezası olarak uygulanmaktadır. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 61/1-o kodu 392 TL’ye yükseltilmiştir

Erken Ödeme İndirimi

61/1-o trafik cezası sürücüye tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 indirim yapılmaktadır. Böylelikle 392 TL olan tutar 294 TL olarak ödenmektedir.

Karayolları trafik yönetmeliği 165. Maddesine göre “Tebliğ tarihinden sonraki 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda” 4'te 1 indirim yapılır.

61/1-O Trafik Cezası Koduna Nasıl İtiraz Edilir?

61/1o trafik koduna itiraz etmek için cezanın tatbik edildiği yere bağlı olan sulh ceza hakimliklerine müracaat etmeniz gerekir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta ise ceza eğer sürücü durdurularak yazılmış ise para cezası karar tutanağı tebliğ olarak da sayılır. Bunun için ayrı bir tebligat yapılmaz. Yani gereken belgeler ile ceza tutanağının fotokopisi de gerekli olacaktır. Ancak trafik zabıtası cezayı eğer araç plakası yerine ehliyete yazdı ise ehliyet fotokopisi gerekir. Yine aynı şekilde eğer araç plakasına işlem uygulanmış ise araç sahibinin kimlik bilgileri gerekir.

İtiraz Davası İçin Gerekli Belgeler

Dava için gerekli evraklar şu şekildedir;

61/1-o cezasına neden itiraz edildiğini belirten dilekçe

61/1-o cezası fotopokisi

61/1-o cezası tebligat fotopokisi

Kimlik fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Haklılığı belirten somut deliller

Ek dökümanlar, yukarıdaki evraklarla birlikte 61/1-o trafik cezasının gerçekleştiği ilin Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuru yapıl