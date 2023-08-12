61/1-C Trafik Cezası Kodu Nedir? 61/1-C Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Trafiğin yoğun şekilde aktığı ve taşıt yolu olan geçiş yolları önünde ve üzerinde park yapılamaz. Bu durum yasaktır ve karayolları trafik kanunu idari para cezası ile cezalandırılır. Özellikle bu ceza yememek için ise mutlaka ilgili kanun kapsamında gerekli olan kurallara uymak ve yasak bölgelere park etmemek gerekir.

Kameralar vasıtasıyla ya da trafik polisleri ve görevli memurlar kapsamında bu ceza verilebilir. Bir idari para cezası olarak şu güncel miktar kapsamında cezanı verildiği ilgili tarih üzerinden ödeme yapılır. Aynı zamanda araç sahipleri ve sürücüler bu konuda itiraz hakkında kullanabilir.

61/1-C Cezası Ne Kadar?

Taşıt yollarının geçiş bölümünden üzerine ya da önüne fark edilemez. Bu durum karayolları trafik kanunu kapsamında ilgili madde üzerinde idari para cezasına çevrilir. Güncel yıl itibariyle 61/1 C ceza konu üzerinden bu idari para cezası 196 TL olarak belirlenmiştir. Ceza'nın verilmiş olduğu gün tarihi ile beraber son tarihe kadar ödemenin yapılması gerekmektedir.

Bu tarih içerisinde aynı zamanda kişi öncelikle itiraz hakkını kullanabilir ve ilgili mahkeme kapsamında bu işlemi ele alabilir. Trafiğin yoğun bir şekilde aktığı yollarda park etmenin yasak olduğu bölgelerde bunun gerçekleşmesi cezaya tabi olur.

61/1-C Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

61/1 C Trafik cezasına sürücülerin ve araç sahiplerinin itiraz etme hakkı bulunur. Bu itirazı gerçekleştirmek için Sulh Ceza hakimliği üzerinden başvuru yapmak gerekmektedir. Aracı yanlış yere ve trafiğin yoğun olduğu bölgeye fark etmek ile beraber gelen bu idari para cezası, itiraz hakkı üzerinden durdurulur. Özel olarak hazırlanmış dilekçesi eşliğinde ilgili belgeler üzerinden hakimlik nezdinde başvuru tamamlanır. Yapılan başvurunun olumlu ya da olumsuz sonuçlanması üzerine buna bağlı olarak ceza değiştirilebilir. Karar ne olursa olsun bu durum son karardır ve sürücüler ile araç sahiplerinin uyması gerekir.