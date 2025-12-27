60 yaşındaki kadın 'hamileyim' sandı! Hastanede doktorlar inanamadı, tam 6 kilo çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
27.12.2025 - 13:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amasya'da karnının 6 aylık hamile gibi büyümesi üzerine hastaneye başvuran 60 yaşındaki kadının içinden 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Hanım Doğan'ın (60) şişlik oluşan karnı giderek büyüdü. Bunun üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan kontrollerde karnın içini saran bir kitle tespit edilerek ameliyata karar verildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Doğan, "Hiç ağrım yoktu. Sadece karnımda şişlik hissettim. Yapılan ameliyatta karnımdan bu kitle çıkarıldı" dedi.

"Sinsi tehlike geç fark ediliyor, erken teşhis hayat kurtarır"

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmesinin hayati riskler oluşturduğunu belirterek 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına genel kontrol yaptırılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Kara, "Yumurtalık kistleri karın boşluğunda büyüdükleri için geç fark edilir. Biz buna ‘sinsi tehlike' diyoruz. Hastamız şanslıydı. Bütün vücuda yayılmamış bir tümörle karşılaştık. Erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.

