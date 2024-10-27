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60 günde 70 bin yeni konut teslim edilecek! Bakan Kurum detayları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 60 günde 70 bin yeni konutun teslim edileceğini belirtti.

27.10.2024 - 12:10 |
60 günde 70 bin yeni konut teslim edilecek! Bakan Kurum detayları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Asrın felaketinin neden olduğu büyük yıkımın ardından “Yeniden Daha Güçlü Anadolu” inancıyla, dünyanın en büyük şantiye alanına çevrilen deprem bölgesindeki 11 ilde 7/24 çalışma esasıyla yeni konutları inşa ediyor. Modern teknolojinin de desteğiyle kırsalda köy evleri, şehirlerde TOKİ ve Emlak Konut’un güvenli yuvaları hızla tamamlanıyor. 1900 şantiyede, 160 bin personel seferberlik ruhuyla depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için çalışıyor. Bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 60 günde 70 bin yeni konutun teslim edileceğini müjdeledi.

Bakan Kurum'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yeniden Daha Güçlü Anadolu"

Depremzede kardeşlerimizle ahdimizi dün yeniledik.

Hızımızı daha da artıracağız!

Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim ederek yılsonuna kadar 200 bin depremzede kardeşimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız!

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60 günde 70 bin yeni konut teslim edilecek Bakan Kurum detayları paylaştı

 

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