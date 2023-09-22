60/1-A Trafik CezasÄ± Kodu Nedir? 60/1-A CezasÄ± Ne Kadar, NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

Trafik Kanununda duraklamanÄ±n yasak olduÄŸu yerler belirlenmiÅŸtir. Bu yerlerde durmak veya park etmek trafik suÃ§u olarak kabul edilmektedir. 60/1-A trafik cezasÄ± taÅŸÄ±t yolu Ã¼zerinde duraklamanÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir trafik iÅŸareti ile belirlenmiÅŸ olduÄŸu yerlerde duraklamak yasak olmaktadÄ±r. Bu kurala uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere kara yollarÄ± trafik kanunu gereÄŸince 60/1-A trafik cezasÄ± verilmektedir.Â

60/1-A Trafik CezasÄ± Ne Kadar?

TaÅŸÄ±t yolu Ã¼zerinde araÃ§larÄ±n park etmesi veya duraklamasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸu bazÄ± yerler bulunmaktadÄ±r. Bu yerlerde duraklamanÄ±n yasak olduÄŸu trafik levhalarÄ± ile de belirtilmiÅŸtir. Buna raÄŸmen bu yerlerde duraklayan veya park eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 60/1-A trafik cezasÄ± kesilmektedir. Bir trafik iÅŸareti ile belirlenmiÅŸ olduÄŸu halde belirlenen yerde taÅŸÄ±t yolu Ã¼zerinde duraklamayanlara 108 lira para cezasÄ± kesilmektedir.Â

Fakat 1 Ocak 2020 yÄ±lÄ± itibari ile yeni kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸtir. Bu nedenle bu tutar 132 TL'ye yÃ¼kselmiÅŸtir. 2022 yÄ±lÄ±nda ise 196 TL olmuÅŸtur. Erken Ã¶deme ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin %25 indirim almalarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ä°ndirimli olarak Ã¶denir ise 147 TL dir. AyrÄ±ca ceza puanÄ± da 10 olarak belirlenmiÅŸtir. Bir yÄ±l iÃ§erisinde 100 puanÄ± tamamlayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ehliyetlerine el konulmaktadÄ±r.Â

60/1-A Trafik CezasÄ± NasÄ±l Ä°tiraz Edilir?

60/1-A trafik cezasÄ± kodu ile cezai iÅŸlem uygulanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin b cezaya itiraz haklarÄ± bulunmaktadÄ±r. Ä°tiraz iÃ§in trafik cezasÄ±nÄ±n tatbik edildiÄŸi yerin baÄŸlÄ± olduÄŸu sulh ceza hakimlerine ÅŸahsen mÃ¼racaat edilmesi gerekmektedir. Bunun iÃ§in bazÄ± evraklara ihtiyaÃ§ duyulmaktadÄ±r. Bu evraklar ÅŸunlardÄ±r:

- 60/1-A trafik cezasÄ±na neden itiraz edildiÄŸini belirten dilekÃ§e Sulh Ceza Mahkemesine verilmelidir.

- 60/1-A trafik cezasÄ± fotokopisi

- 60/1-A trafik cezasÄ± tebligatÄ± fotokopisi

- AracÄ±n ruhsat fotokopisi

- SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kimlik fotokopisi

- Ehliyet fotokopisi

- Var ise haklÄ± olduÄŸunu belirten somut delili gÃ¶steren dokÃ¼manlar

Bu evraklarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ile beraber 60/1-A trafik cezasÄ±nÄ±n yazÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu ilin Sulh Ceza Hakimliklerine baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ± gerekir. EÄŸer ceza sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye durdurularak yazÄ±lmÄ±ÅŸ ise 60/1-A trafik idari para cezasÄ± karar tutanaÄŸÄ± aynÄ± zamanda tebliÄŸ sayÄ±lmakta ve bir tebligat yapÄ±lmamaktadÄ±r. Bu durumda sadece ceza tutanaÄŸÄ±nÄ±n fotokopisi yeterli olmaktadÄ±r.Â

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