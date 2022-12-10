6 yaşında yıllarca istismar edildi! İddianame kabul edildi, 111 yıl hapis cezası

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında evlendirdiği, küçük kızın yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına göz yumduğu iddiaları kamuoyunda infial yarattı. Olay, mağdur H.K.G.’nin şikâyetiyle ortaya çıkarken, H.K.G.’ye çocuk yaşta gelinlik giydirildiği görüntüler de medyada gündem oldu. Kamuoyunda bu çirkin olaya tepkiler devam ederken Hiranur Vakfı’nın kurucusu H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel’in adının vakfın internet sitesinden silindiği ortaya çıktı. Gümüşel’in isminin silinmesinin ardından vakfın internet sitesine girildiğinde de bakıma alındığı görüldü.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında H.K.G.’yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği ve yıllarca istismar edilmesine göz yumduğu iddialarına ilişkin hazırlanan iddianame de kabul edildi. Davanın ilk duruşması 22 Mayıs’ta görülecek. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 6 yaşında çocukla evlenen ve yıllarca çocuğu istismar eden Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası talep edilirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi. İddianameye göre, 17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi. H.K.G.’nin o tarihte alınan ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikâyetçi olmadığını söyledi.

BARODAN SUÇ DUYURUSU

İstanbul Barosu, 6 yaşındaki H.K.G.’ye “evlilik” adı altında cinsel istismar, cinsel saldırı iddiasıyla İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya mağdurun yanında müdahil olarak katılma talebinde bulundu. Mağdur H.K.G.’nin 14 yaşında, yaş tespiti için gönderildiği hastanede, yerine teste bir başkasının tabi tutulduğu ve 21 yaşında olduğuna dair rapor düzenlendiği iddiasıyla ilgili olarak da, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

VAKIFTA HAFIZLIK EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLAR EVLERİNE GÖNDERİLDİ

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı’na ait Sancaktepe’deki inşaatı kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenmesinin ardından da vakıfta hafızlık eğitimi gören öğrencilerin ailelerine teslim edildiği öğrenildi. Vakfın telefon numarasından ulaştığımız görevli, vakfın geçici süreliğine mühürlendiğini belirterek, şehir dışından gelen çocuklar da dahil tüm çocukların ailelerine teslim edildiğini belirtti. Türkiye’nin farklı yerlerinde hafızlık eğitimi için Sancaktepe’deki vakfa gelen ihtiyaç sahibi öğrencilere 250 TL burs verildiği öğrenildi.

‘1.5 MİLYONU AŞKIN KIZ ÇOCUĞU EĞİTİM DIŞINDA’

Eğitim-Sen Başkanı Nejla Kurul, eğitime erişen çocukların şiddete ve istismara maruz kalma durumunda ilgili mekanizmalara erişiminin daha kolay olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “MEB’e soruyoruz, eğitim sistemi dışında bırakılan kız çocukları neden takip edilmiyor? Bu çocuk okulda olmuş olsaydı yaşadığı durumu öğretmenlerimizle, okul yöneticileriyle paylaşmış olacaktı. İstatistikler, toplamda 1.5 milyonu aşkın kız çocuğunun eğitim sisteminin dışında bırakıldığını göstermektedir.”

YIKIM İÇİN BİR AY SÜRE VERİLDİ

İBB İmar Müdürlüğü ekiplerince mühürlenen Hiranur Vakfı’na yıkım için 1 ay süre verildi. İBB’den yapılan açıklamada, “Mülkiyeti Hiranur Vakfı’na ait ruhsatsız kaçak yapının mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak” denildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VEREN SAVCI HAKKINDA İNCELEME

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul’da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten ve hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığı yönünde 2012 yılında karar veren savcı hakkında inceleme başlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK’ya inceleme izni verdi. İzin sonrası savcı hakkında HSK 1’inci Dairesi’nce inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

‘ÇOCUK İSTİSMARI KABUL EDİLEMEZ’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün konuk olduğu bir TV kanalında İsmailağa Cemaati’nin Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşındayken, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirilerek” yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yanık, açılan ceza davasına Bakanlık olarak müdahil olduklarını anımsatarak, şunları söyledi: “Ortada bir çocuk istismarı var. Çocuk istismarı, tüylerimizi diken diken eden, çok tatsız ve duymak istemediğimiz bir şey. Erken yaşta ve zorla evlilik başlığında bile değerlendirilemeyecek kadar kötü bir konu. Çocuğun cinsel istismarı, hangi sebep ve gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez. Mağdur şimdi reşit, 24 yaşında ihtiyacı olduğu takdirde eğer talep ederse sosyal, ekonomik her türlü desteği sağlamak bizim sorumluluğumuz.”

MECLİS’TE KOMİSYON KURULACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken imam nikâhı ile evlendirmesi ve yıllarca cinsel istismarına göz yummasına ilişkin Meclis’te araştırma komisyonu kurulacağını bildirdi. Zengin, Meclis’te yaptığı açıklamada “Hem grup başkanımız İsmet Yılmaz bey hem de Sayın Cumhurbaşkanı’mızla görüştüm. Onların görüşlerini de alarak bu araştırma komisyonunu kurmaya karar verdik” dedi.