Yıllarca süren iğrenç istismar! İnfial yarattı

İsmailağa Cemaati’nin Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirilerek” yıllarca cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili açılan davanın basına yansımasının ardından Türkiye’nin tüm kesimlerinden peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. “Evlendirme” adı altında uygulanan çocuk istismarı tüm kesimler tarafından sert bir dille kınandı. Böyle bir şeyin asla affedilemeyeceği dile getirilirken, suçluların cezalandırılması istendi.

OYUN OLARAK GÖSTERİLDİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Mağdur H.K.G'nin 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafında oyun olarak gösterildiği belirtildi. Bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu.



17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi. H.K.G.'nin o tarihte alının ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi. Soruşturmada esnasında H.K.G.'nin kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edildi. 10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu tespit edildi. Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı. H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. İle birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Şüpheliler olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalar H.K.G. de şahit oldu. Şüpheliler H.K.G.'nin yerine başka birini kemik testine sokulduğu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini söyledi. H.K.G.'nin doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığından istendi. H.K.G.'nin 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastaneden doğduğu belirlendi. Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.



"ANNEM SAÇLARIMI TARAR SENİN YANINA GÖNDERİRDİ BENİ"



H.K.G cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarının zincirleme halde işlenmesinden dolayı artırım uygulanarak 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.



22 MAYIS İLK DURUŞMA



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

YILLARCA SÜRDÜ

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; İstismar, 1998 doğumlu H.K.G.’nin 2012’de, henüz 6 yaşındayken evlendirildiğini söyleyip şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı ve konu yargıya taşındı. İddiaya göre, Hiranur Vakfı’na bağlı cemaatin lideri Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını, kendi cemaatine mensup 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdi. Cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G.’ye 6 yaşındayken gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğraflar da dava sırasında ortaya çıktı. Genç kızın verdiği bilgiye göre, Çengelköy’de müritlerin oturduğu bir apartmanda yaşıyorlardı. Babası kızını karşı dairede oturan cemaat mensuplarından Kadir İstekli ile imam nikâhıyla evlendirdi. 6 yaşındayken H.K.G.’ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirildi. Kadir İstekli, çocuğu bir fotoğraf stüdyosuna götürdü. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 1 yıl sonra H.K.G., anne ve babasıyla memleketleri Sakarya Sapanca’ya gitti. Kadir İstekli de yanlarındaydı. Sapanca’daki evlerinin ikinci katında kocası olarak tanıtılan Kadir İstekli, H.K.G.’ye tecavüz etti. Çengelköy’deki evlerine döndüklerinde tecavüz devam etti. Küçük çocuğa 13 yaşındayken nişan, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldı.

Daha sonraki süreçte soruşturmanın tamamlanmasının ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne F.G. hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan, Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, Yusuf Ziya Gümüşel, F.G. ve Kadir İstekli 22 Mayıs 2023’te hakim karşısına çıkacak.

DİYANET’TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Çocuklarımız bizim en hassas emanetimiz ve dokunulmaz değerimizdir. Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir” denildi. Açıklamada, konunun İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesinin rahatsız edici olduğu da belirtilerek “İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz” ifadelerine yer verildi.

DOĞUM KAYDI VAR MI?

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, bu çocuğun başına gelenlere şaşırırken tek suçlu ailesi ve çocuğa istismarda bulunan kişiymiş gibi bakmanın doğru olmadığını söyledi ve “Bu çocuğun doğum kaydı var mı, var. Okula gönderilmediğinde neden kimse bunun peşine düşmedi? Milli Eğitim Bakanlığı ya da kayıtlı bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden neden kimse bu çocuğun okula gönderilmediğini sormadı? Ya da sorup sustu mu?” dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden yapılan açıklamada da “H.K.G.’nin küçük bir çocukken başlayan mücadelesini cemaat sınırları içerisinde gizli kapılar ardında başka çocukların da verdiğini ve bu yaşananların ilk olmadığını bilmek hepimiz için çok acı vericidir. Bu olayın hukuku, adaleti ve demokrasiyi yok eden kararla üstünün kapatılmasına izin verilmemesini umut ediyor; laik ve özgür toplum düzenini yok etmeye çalışan tarikat ve cemaatlerin tümden kapatılmasını talep ediyoruz” denildi.

‘OKUMA YAZMAYI BİZ ÖĞRETİYORUZ’

Cemaat ve tarikat etkisi altında büyütülen birçok çocuğun zorunlu olmasına karşın eğitim hakkından mahrum bırakıldığı iddia ediliyor. H.K.G.’nin de ilkokula gönderilmediği iddia edilirken, diğer çocukların eğitim durumunu sorduğumuz Hiranur Vakfı’ndan bir yetkili, hafızlık eğitimi alan bazı çocukların ailelerinin tercihi doğrultusunda okula gönderilmediğini, okuma-yazma eğitiminin bu çocuklara vakıf tarafından verildiğini söyledi. Yürüklükteki yasalara göre, ilköğretim zorunlu. Okul çağındaki çocukların okula devam etmemesi halinde yetkililerin çocuğun durumunu araştırıp, idari ve hukuki işlem başlatması gerekiyor. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Anayasamızda ‘Kimse eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılamaz’ maddesiyle güvence altına alınan en temel insan haklarından biri olan eğitim hakkı, yok sayılmaktadır.” Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul da “Her çocuk için 12 yıllık eğitim zorunlu ve ilk 4 yıl da her öğrenci bu eğitimi yüz yüze almak zorunda” dedi.

‘Sorumluların ağır ceza almasının takipçisiyiz’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir. Şerefsiz ve haysiyetsiz muamelesi de görecektir. Hak ettiğinizi bulacaksınız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bu durumu lanetliyoruz. Böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz. ‘Ama’sız, ‘fakat’sız mağdurun yanında, suçlunun karşısındayız. Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu. Siyasi olarak da biz bunun sonuna kadar takipçisi oluruz. Siyaseten bunun üzerinden nema elde etmeye çalışmak acizliktir. Lanetliyoruz. Dün Parti Sözcümüz de Aile Bakanlığı da açıklama yaptı. Bu hadisenin üzerine gideceğiz. Aynı kararlılığı CHP kendi teşkilatlarına sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok, bir saniye bekleme lüksleri yok. İhmali olan bir kamu görevlisi varsa zaten Aile Bakanlığımız da açıklamayı yaptı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka: Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler çocuğun insan hakkı ihlalidir ve suçtur. Tarikatlarda, vakıflarda ve cemaatlerde gündeme gelen hiçbir istismar skandalında susmadık, susmayacağız. Çocuk istismarı suçtur.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Hep beraber gür bir sesle ‘Bu konu kime uzanırsa uzansın araştırılmalı ve üzerimizdeki kara leke kalkmalıdır’ diye haykırmak gerekmez mi? Bu konu en ince detayına kadar şeffaf bir şekilde aydınlatılmalı ve vicdanlarımızı esir alan duyarsızlığa son verilmelidir.

Ünlü isimlerden tepki: Sebep olan herkes cezalandırılsın

Feyyaz Şerifoğlu: Bir ülkede cemaat şeyhi, 6 yaşındaki bir kız çocuğunu 29 yaşındaki bir cemaat üyesiyle evlendirdi. Ben bu cümleyi burada paylaşırken bile utanıyorken, elim titriyorken, bazı varlıklar bunu eyleme dönüştürüp, elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezebiliyorlar. Allah kahretsin sizi...

Cenk Eren: 6 yaşında bir çocuğa bunları yapanların Allah bin türlü belasını versin. Hapislerde çürüsünler, konuyu kapatmak isteyen olursa Allah onların da belasını versin.

Mustafa Sandal: 6 yaşındaki bir yavrunun evlendirilip, gelinlik giydirilmesi tam anlamıyla çocuk istismarıdır. Buna sebep olan herkes cezalandırılmalı ve bu skandala sessiz kalınmamalı.

Yıldız Tilbe: Allah sebep olanın ve göz yumanın yanına koymasın.

Hadise: Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler, insan hakları ihlalidir. Her çocuk güven içinde çocukluğunu yaşamayı hak eder.

Tan Taşçı: Bu sürekli oluyor. Tabii ki bu sapkınlıkların önüne kanunla geçilebilir, peki neden yapılmıyor? Neye hizmet ediliyor?

Hiranur Vakfı’nın kaçak yapısı mühürlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki kaçak yapısını mühürledi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Beş blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi” denildi.