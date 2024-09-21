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6 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 6 üniversiteye rektör atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

21.09.2024 - 07:17 |
6 üniversiteye rektör atandı

Buna göre; Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rekötürlüğüne Prof. Dr Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı.

 

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