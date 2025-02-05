6 Şubat depremlerinin 2. yılı! Hüseyin Yayman: Burada yeni bir hayat başlıyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlarsanız, 2 yıl önce 5 Şubat'ta da böyle yağmur yağıyordu. Hava soğuktu. 2. seneyi devriyesinde yağmurlu soğuk bir gün. Tabii acılarımız çok taze. İki yıl geçti ama sanki dünmüş gibi. Henüz yeni olmuş gibi bir duygumuz var. Bir kez daha ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem, afetlerin içinde en zor olanlardan bir tanesi.

Bu yan taraftaki Hatay'ın ilk özel okullarından bir tanesiydi. Yan tarafta da yine tarihi yapılardan bir tanesi. Onun yanında da Hatay Valilik binası var. Enkaz meselesine geleceğim. Buralar 1. derece sit alanı. Buradaki her taşın numaralandırılması, kaldırılması ve yeniden yapılması gerekiyor.

Hatay'da buraya bakarsanız depremin izlerini görebilirsiniz ama Gülderen'e gittiğimizde orada 10 bin konut yapıldı. Ve burada yaşam başladı. Dikmece'ye gittiğimizde yine orada 8 bin konut yapıldı, hayat başladı. Antakya için söylüyorum, Orhanlı'ya gittiğinizde burada konutlar yapıldı, hayat başladı.

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BU GÖRÜNTÜ NE ZAMAN YOK OLACAK?

Bu görüntü çok yakın zamanda. Çünkü mahkeme süreçleri var. Tarihi yapının Kültür Turizm Bakanlığı tarafından takibi yapılıyor. Bu tarihi alandaki, burada 345 hektar tarihi birinci derece korunması gereken alan ilan edildi. 2 yılda tamamlanmaması normaldir diyemem ama burada kanundan kaynaklanan, mevzuattan kaynaklanan bir fiili durum var.

Dediğim gibi biz Hassa'ya gittiğimizde orada evler yapıldı. Hassa'da deprem gündemi yok. Kırıkhan'a gittiğimizde; Özyörük Mahallesi'nde, Atışalanı mevkiinde orada TOKİ konutları yapıldı orada da sorun yok. Ama tarihi Antakya'ya geldiğimizde, tarih devreye girdiğinde böyle bir görüntüyle karşılaşacağız.

Hatay'da dayanışma ruhu hep var. Deprem her şey yıktı ama Hatay'ın dayanışma gücünü asla yıkamadı. Hatay'da birkaç tane fotoğraf var. Bir tanesi yapılan toplu konutlar ve burada bir hayat başladı. Dediğim gibi Kırıkhan'da, Hassa'da, İskenderun'da problemin bir kısmını çözdük. Ama Antakya'nın tarihi alanının içerisine baktığımızda burada sürecin devam ettiği. Mesela tarihi Meclis binası...

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Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Bakanlarımız da çalışıyorlar. Ben sizin aracılığınızla bir kez daha Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Erdoğan olmasaydı biz bu evleri alamazdık. Milletin de hissiyatı bu. Bakan Kurum'a da teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde aynı anda vincin olduğu, çalışmanın devam ettiği bir süreç yoktur. Bu sürecin doğasından kaynaklanan sorunlar var.

Deprem olduktan sonra bizim yapacağımız şey çok az. Bizim depremden önce sorunları ele almamız, milli güvenlik meselesi olarak ele alıp bir kez daha düşünmemiz lazım. Önce evler yapılamaz dediler, evler yapıldı. Şehirler kurulamaz dediler, kuruldu. Türkiye'de maalesef kötücül bir anlayış var.

"YENİ EVLER 5 KATI GEÇMİYOR"

Burada yeni yapılan evler zemin sağlamlaştırılması olarak yapılan yerler ve 5 katı geçmiyor. Zemin sağlamlaştırılması yapıyor. Burada yeni şehirler kuruluyor. Meclis binasına baktığımızda burada yeni hayat başlıyor. Umut geliyor. Burada her binanın yükselmesini, yeni bir temelin atılmasını yeni bir umudun başlaması, yeniden bir yaşamın başlaması olarak görüyoruz."