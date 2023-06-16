6 ildeki fındık alımında usulsüzlük operasyonunda 18 şüpheli adliyede

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'nde işçi ve memur olarak çalışan ve bu kurumla ilişkili olan çiftçi ve tüccarlar gibi kişilerce fındık alımlarında usulsüzlük yapılarak haksız kazanç elde edildiği ve kurumun zarara uğratıldığı şeklindeki şüphe üzerine soruşturma başlatıldı. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Haziran'da, Kocaeli merkezli olarak Eskişehir, Erzurum, Afyonkarahisar, Düzce ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 18 kişi ise bugün Kandıra Adliyesi'ne sevk edildi.