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6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Sakarya’da polis ekiplerince 6 ikamete gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklanırken 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı belirlenen 7 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

03.12.2022 - 08:01 | | İHA
6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince şehir genelinde 6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu gerçekleşti. Gerçekleşen operasyonda, 1 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda sim kart, cep telefonu ve laptop ile bir miktar para ele geçirdi.

6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Fuhuş yaptırdığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın ve 5 erkek olmak üzere 6 şüphelide gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu kadın ile bir erkek tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı. Ayrıca, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.

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