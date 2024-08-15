58 gündür firardaydı! Cinayet zanlısı Kuşadası'nda, silahı Denizli'de yakalandı

Denizli'de aralarında husumet bulunan Emrah Görmez (35), ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), ile yolda karşılaşan Melih K. (30), yanındaki silahla ateş açtı. Babasına siper olan Muhammet Hüseyin Görmez ve baba Görmez olayda yaralanmış, 16 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından firari olan cinayet zanlısını yakalamak için Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Cinayet zanlısı Melih K.'nın Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar mevkiinde olduğunu belirleyen cinayet büro ekipleri bölgeye özel iki ekip gönderdi. Tatil beldesine uygun kıyafetler giyerek kamufle olan polisler bölgede temel gıda ürünlerinin temin edildiği işyerlerinde güvenlik kameralarını anbean izledi.

Cinayet zanlısı Melih K.'nın bölgede olduğunu netleştiren ekipler 47 saatlik takip ve beklemenin ardından operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Melih K., kıskıvrak yakalandı. Melih K., alınan ilk ifadesinde cinayet silahını Denizli'de sakladığı yeri de itiraf etti.

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