54 yıldır bu işi yapıyor! İzmir'in tek fıçı ustası mesleğini oğluna miras bırakacak

Dünyanın en büyük tarihi açık hava çarşılarından biri olan Kemeraltı'nda ahşap fıçı ustalığı yapan Yaşar Çan, 7 yaşında memleketi Gaziantep'te çıraklıkla başladığı ahşap mesleğini 54 yıldır sürdürüyor. İzmir'e 1990 yılında gelerek fıçı imalatı yapan bir ustanın yanında kalfalık yapan Çan, ustasının dükkanı kendisine bırakmasıyla işi devraldı. Mesleğinin son temsilcilerinden Çan, oğlu Selçuk Çan'a da mesleğini öğretti. Dükkanını oğluna devretmek isteyen Çan, "7 yaşında hem okula gittim hem de çırak olarak çalıştım. Gaziantep'te marangoz yanında çıraklık yaparak bugüne geldim. Fıçı ahşap işi yapıyorum. El sanatını, ahşabı seviyorum. Şarap fıçısı, yayık, bakliyat kovaları yapıyorum. Ege'de tekim, benden başka fıçı yapan yok. Benden sonra da mesleğimi oğlum Selçuk devam ettirecek" dedi.

'HER TÜRLÜ AHŞAP İŞİNİ YAPIYORUM

İzmir'e 35 yıl önce geldiğini söyleyen Çan, "1990 yılında Kemeraltı'nda fıçı imalatı yapanlar vardı. Bir ustanın yanında kalfa olarak çalıştım. Usta dükkanı bana bıraktı, devam ettirdim. O gün bugündür devam ediyorum. Asıl dükkanım, Kemeraltı'nda Büyük Demirhan'ın içindeydi. Bina eski olduğu için başka dükkana geçtik" diye konuştu. Günümüzde fıçının kullanım alanının değiştiğini aktaran Çan, fıçıdan çocuk beşiği bile yaptığını belirtip, "Dekorasyonda kullanılıyor. Bistro masa, zeytin ve bakliyat kovası, yayık, şarap fıçısı olarak kullanılıyor. İsteğe ve siparişe göre çalışıyorum. Her türlü ahşap işini yapıyorum. Benden sonra bu mesleği devam ettirecek kişi, oğlum. Başka yetişen eleman yok. Çırak da gelmiyor. Çünkü çıraklar verilen paraları ve çıraklığı kabul etmiyor. Oysa ben ağacı o kadar seviyorum ki ağacın içinde ölür giderim" dedi.

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'YAPTIKÇA DAHA ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü'nü bitiren Selçuk Çan da okulu bitirdikten sonra babasının yanında çalışmaya başladığını söyledi. Çan, "Babam bu işi yaptığı için ben de görerek, severek başladım. Çocukken değil ama yaşım ilerledikçe bu işi yapmak istedim. Yaptıkça daha çok hoşuma gitti" diye konuştu.

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'BABAMLA ŞU AN YAN YANA ÇALIŞIYORUZ'

Okulda teknik bilgi edindiğini aktaran Çan, "Geri kalanını bir ustanın yanında öğrenmek daha farklı. Okulda öğrendiklerimden daha fazlasını babamdan öğrendim. Fıçı tasarımı, kesimi, ölçülendirilmesinin yapılmasını babamdan öğrendim bilgiler" dedi. Ata mesleği olduğu için işe gönül verdiğini aktaran Selçuk Çan, "Babam sürekli ağaç işiyle uğraştığı için çocukluğumdan itibaren bu işin içindeyim. Göre göre bu işin içerisine girmiş oldum. Babamla şu an yan yana çalışıyoruz. Babam bıraktıktan sonra işi devralmayı düşünüyorum. 3 yaşında bir oğlum var. İnşallah ben de ona devrederim ve böylece bu meslekte, babadan oğula geçer" diye konuştu.