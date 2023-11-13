500 kiloluk ayının saldırısından mucizevi bir şekilde kurtuldu: Koyunlarla hiç işi olmadı, kükreyerek geldi pençeledi

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar İlçesi Memik Mahallesi Bozçakır Mevkii'nde koyun güden 53 yaşındaki Murat Akyatak, önceki gün öğlen saat 12.00-13.00 sularında ayı saldırısına uğradı.

Yakınlarının çabasıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyatak, saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, el ve bacak bölgelerine çok sayıda dikiş atıldı.

Ormanlık olmayan bölgeye ayının nasıl geldiği ise vatandaşlar arasında merak konusu olurken, mahallede ilk defa böyle bir olayın yaşanması şaşkınlığa neden oldu.

“BENİ DEVİRDİ, ISIRDI VE PARÇALAMAYA BAŞLADI”

Murat Akyatak, Bozçakır Mevkii'nden köye döndüğü sırada ayı saldırısına uğradığını anlattı. Ayının derenin içerisinden çıktığını ve onu görmediğini ifade eden Akyatak, “Koyunları çevirdim, ayı direkt üstüme saldırdı.

Zaten beni yakaladı, kaçamadım ve kaçmaya fırsat da bırakmadı. Bir anda saldırdı ve sonrasında ayaklarıma daldı. Beni devirdi, ısırdı ve parçalamaya başladı. Sonra ayının arkasından köpekler dalınca beni bıraktı. Köpekler aldılar o ayıyı gittiler. Herhalde hala ağaçların içinde duruyor.

Haberin Devamı

Çok büyüktü, yaklaşık 500 kilo vardı. Ben 53 yaşındayım, ilk kez gördüm. Ama bu değişik bir ayı. Kahverengi, kısa burunlu ve kısa kulaklı değişik bir hayvan. Çok cesur, acar ve kiloluydu.

Çok mücadele ettim, en sonunda köpekler kurtardı. Köpekler olmasaydı zaten biz yaşamayacaktık. Muhtemelen şu anda öte dünyaya gitmiştik. Sağ bacağımı komple yırttı, her tarafı dikişli” dedi.

“KOYUNLARLA HİÇ İŞİ OLMADI, ANİDEN KÜKREYEREK GELDİ VE BİR PENÇE VURUP BENİ DEVİRDİ”

Olay sonrasında kendi imkânlarıyla eve dönemediğini belirten Akyatak, “Aileme telefon açtım, ablamla onlar koyunları almaya geldiler. Komşu köyden de Talip amca var, sağ olsun o yardıma geldi. Bizi arabayla aldı, hastaneye götürdü.

Şu anda sol bacağımın ayağının altında diş izi var. Sağ bacak 4 yerden dikişli. Bayağı bir dikiş var. Saymadım ama 25-30 tane olabilir. Hiç görülmeyen bir yerde ayı gördük. Burası orman da değil yani açık bir alan.

Ama orada bir çukur olunca kendisini sipere atmış. Zaten beni hedefe almış, farkında değilim. Koyunları çevirince çok yakın olduğumuz için bir anda daldı bana. Aniden kükreyerek geldi. Sonra pençeyi bir vurdu, bizi devirdi.

Haberin Devamı

Direkt bana zarar verdi, koyunlarla hiç işi olmadı. Öyle bir şey olsaydı köpekler yine müdahale ederlerdi. Ne koyuna ne de ineğe, direkt bana zarar verdi. Aramızda 6-7 metre vardı. Çukurda pusmuş, hedef beklemiş” şeklinde konuştu.