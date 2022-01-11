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50 yıldır gündemdeki barajın yüzde 20'si tamamlandı

Tokat'ta, 1971 yılında yapılması planlanan, inşaat aşamasına ancak 2021'de geçilebilen Dartaş Barajı'nda çalışmalar sürüyor. Kentin 30 yıllık şebeke suyu ihtiyacını karşılayacak baraj ile ilgili AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Bu barajın hikayesi, benim yaşıma yakın. Arıtma tesisi ile birlikte yaklaşık 300 milyon liralık maliyetli bir proje" dedi.

11.01.2022 - 11:31 | | Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)
50 yıldır gündemdeki barajın yüzde 20'si tamamlandı

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, DSİ Şube Müdürü Ali Çetinkaya ile birlikte merkeze bağlı Tahtoba köyünde ihalesi tamamlanarak inşaat çalışmasına başlanılan Dartaş Barajı'nda incelemelerde bulundu. 2023 yılında tamamlanması planlanan barajın çalışmaları, havadan da görüntülendi. 1971 yılında gündeme gelen ancak inşaat aşamasına 2021'de geçilebilen barajın yüzde 20'lık kısmı tamamlandı.

50 yıldır gündemdeki barajın yüzde 20si tamamlandı

Dartaş Barajı'nın Tokat için öneminin büyük olduğunu söyleyen AK Parti'li Arslan, "Bu barajın hikayesi, benim yaşıma yakın. 50 yıldır Tokat'ta tartışılan bir konuydu. 2021 yılı içerisinde ihalesini yaptık, inşaatına başladık. Derivasyon tünellerinin yapımı sürüyor. İki taraftan da çalışmalar devam ediyor. Yakında ışığı göreceğiz. Arıtma tesisi ile birlikte yaklaşık 300 milyon liralık maliyetli bir proje. Şu anda inşaatımızın yüzde 20'si tamamlandı. Bittiği zaman ilimizde memba suyu kalitesinde içme suyuna kavuşacağız. Bittikten sonra bütün şebekeye bu barajın suyunu vereceğiz. Elektrik sarfiyatından da kurtulmuş olacağız" diye konuştu.

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