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5 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 5 ülkeye yeni büyükelçi ataması yapıldı.

07.12.2024 - 02:30 | | Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA, (DHA)
5 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. 5 ülkenin büyükelçilik makamına yeni atamalar yapıldı. Karara göre; Japonya Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, Avusturya Büyükelçiliği’ne Gürsel Dönmez, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Büyükelçiliği’ne Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun Büyükelçiliği’ne NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper atandı. (DHA)

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