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5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14.08.2022 - 14:47 |
5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

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