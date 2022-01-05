5 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıklarken şu notu düştü: Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun.