5 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Günlük Koronavirüs tablosuna göre, 66 bin 467 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti.
05.01.2022 - 19:57 |
Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıklarken şu notu düştü: Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun.