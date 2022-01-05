5 Ocak deprem mi oldu? Türkiye Deprem Haritası ile Kandilli ve AFAD son depremler listesi 5 Ocak 2022!

AFAD'ın verilerine göre saat 06.21'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın tüm ilçelerinden hissedilirken sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi nasıl hissettiklerini paylaştı. İşte Türkiye Deprem Haritası ile 5 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'ın açıklamasında "Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

DHA Muhabiri Engin Arık, "Kısa bir sarsıntının ardından, sokaktan gelen seslerle herkes uyandı. Alanya'da pek deprem olmadığı için insanlar da korktular. Halen karanlık Alanya, gün aydınlığında hasar olup olmadığı ortaya çıkacak" dedi.

PROF. DR. PAMPAL: TARİHTE 7'NİN ÜSTÜNDE DEPREMLER DE VAR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında Antalya'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Pampal, "Burasının doğası bu, burası levha sınırı, burası çarpışma hattı. Antalya'da tarihte 7'nin üstünde depremler de var. Kıbrıs civarında 8'in üzerinde depremler var. Ege'de çok sayıda bu türden büyük depremler var. Bu depremlere bağlı tsunami gibi ikincil etkiler var. Olan bir bölgenin doğal depremleri bunlar. Korkmalı mıyız dersek, korkmalıyız evet. Depremden korkacağız" ifadelerini kullandı.

İşte Prof. Dr. Pampal'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar...

Böyle bir şey söylemek hiçbir zaman mümkün değil. Bu ayrıca büyük bir deprem değil. Küçük - orta depremlerin alt kısmını oluşturan depremlerinden biri. Bu hat dediğim gibi iki levhanın sınırı, hareketli bir bölge.

Bu bölgenin son yıllarda daha hareketli, aktif olduğunu göstermesi bakımından bir bakıma teyakkuzda olmamızı gerektiriyor.

"BİZİM İÇİN OLAĞAN DEPREMLER"

Kuzey Anadolu Fayı ne kadar tehlikeliyse bu fay da o kadar tehlikeli. İnsanlar deprem deyince önce İstanbul, İzmir'de Van civarında oluyor. Buralar da diğer faylar gibi işte Akdeniz ve Ege'de daha da büyüğünü hatta söylemek mümkün, faylarımız var. Bu fayların bulunduğu bölgede oluyor bu depremler. Bizim için olağan depremler. Bu deprem nedeniyle Antalya'nın teyakkuza geçmesi söz konusu değil. Bölgenin olağan depremlerden biri.

5 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 5 OCAK

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI





En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

Türkiye’de de kıtasal hareketlenmenin fazla olması, deprem sıklığını ve görünürlüğünü arttırmaktadır. Ülkemiz genelinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere üç ayrı birbirinden büyük deprem hattı bulunmaktadır. Türkiye genelinde en aktif Batı Anadolu Fay Hattı, en tehlikelisi ise Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır.



Türkiye'de Bölgesel Düzlükte Var Olan Deprem Dereceleri



Türkiye üzerinde meydana gelen deprem hareketlenmeleri, şiddet ve fay hattı aralığına göre birinci veya beşinci derece arasında olmak üzere derecelenmiştir. Birinci deprem bölgesi kendi içinde en riskli alanı oluşturuyorken, beşinci bölge ise bu derecelendirme içerisinde en az risk grubuna sahip illeri kapsamaktadır.



Kısacası depremin derece kat sayısı arttıkça, risk azalmaktadır. Türkiye'de bölgesel düzlükte 1. 2. 3. 4. veya 5. gibi deprem belirten risk derecelendirmeleri aynı yerde genellikle toplanmamaktadır. Örneğin; İstanbul, deprem riski en yüksek illerden biri olmasına rağmen sahip olduğu ilçeler dahilinde bir kısmını birinci kısımda, bir diğer kısmını ise ikinci, üçüncü ve dördüncü risk gruplarında bulundurmaktadır. Bu yüzden her bölgenin kapsamış olduğu fay hattı ve aktifliğine göre risk derecesi belirlenmektedir.