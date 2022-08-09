5. İslami Dayanışma Oyunları muhteşem törenle başladı

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlarda 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

LİDERLER, AÇILIŞ SERENOMİSİNE KATILDI

Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile sporseverler katıldı.

GÖRSEL ŞÖLEN SUNULDU

Seremonide dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergiledi. Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021'i simgeliyor. Logoda aynı zamanda Arapça 'kardeş' anlamına gelen kelime yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ TANITILDI

Törende Efes’ten Zeugma’ya, Göbeklitepe’den Ayasofya’ya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video yayınladı. Ardından milli marş eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Organizasyona katılan gönüllüler ile oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit töreni düzenledi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Bakan Kasapoğlu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle: Bugün sporun kardeşliğin ve dayanışmanın temsil edildiği oyunlara ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Hep birlikte Türkiye'mize yaraşır şekilde, İslam alemine yakışır bir şekilde bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Mevlana'nın şehri Konya'dan duyurmak isteriz ki İslam barış ve esenlik demektir. Bu oyunlar da İslam'ın barışa ve kardeşliğe davet eden kutlu çağrısıdır. Her yıl 200'e yakın spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Bu oyunların hazırlığında olağanüstü bir gayret ve heyecanla çalıştık. Muhteşem eserleri Konya'mıza ve ülkemize kazandırdık. Tüm gayretlerin sonunda Konya 2021 unutulmayacak bir spor şöleni olacak. İnşallah mutlulukla anacağınız hatırlar ile buradan ayrılacaksınız. Bu oyunlarda görev yapan gönüllülerimize teşekkür ediyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'nde konuştu. Taha, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti. Taha, 'İslam ülkelerinin böyle organizasyonlarda bir araya gelmesi önemli rol oynuyor. İslami coğrafyada İslami değerleri pekiştirmek için önemli bir adım atmış olduk. Türkiye'yi tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi.,

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI İLE RESMİ OLARAK BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, " 5. İslami Dayanışma Oyunları başlatıyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diyerek oyunları resmi olarak başlattı.