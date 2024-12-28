5 erkek 21 yaşındaki İrem'e dehşeti yaşattı: İfadeni değiştir, kafana sıkarız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sarsan bir olay yaşandı. Sosyal medyadan yardım çığlığı atan İrem, “Telefonla arayıp ‘İfadeni değiştir yoksa kafana sıkarız’ dediler. ‘Aşiretiz güçlüyüz’ dediler. Annem, babam ve kardeşimin bilgilerini paylaşıp tehdit ettiler, Silivri’den başlayarak polis korumasında Girne’ye geldik” dedi. Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre; Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada savcılık iddianamesine göre tecavüz 13 Nisan’da Girne’de yaşandı. KKTC’de bir üniversitede eğitim gören İrem G., 4 kız arkadaşıyla eğlenmeye Girne’ye geldi. Eğlence yerinde, tatil amacıyla 2’si İstanbul, 3’ü Diyarbakır’dan gelen Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya ve Baver Yaşar’la tanıştı.

VİDEOYA ÇEKTİLER

Gecenin ilerleyen saatlerinde İrem bir arkadaşıyla 5 kişinin kaldığı apartman dairesine gitti. Bu sırada beraber geldiği arkadaşı evden ayrıldı. 5 kişi genç kıza sırayla tecavüz edip o anları cep telefonlarına da kaydetti. Sabaha karşı İrem 2 arkadaşına ‘Çok kötüyüm, beni alın” diye mesaj attı ve yardım istedi. İrem’i arkadaşlarının evine ise, tecavüzüne uğradığı adamlar bıraktı. İrem, kız arkadaşlarıyla buluştuktan sonra Girne polis müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu, 5 kişi de kaldıkları dairede gözaltına alındı.

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GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Soruşturmayı yürüten polis memuru Kazım Sevinç, mahkemede verdiği ifadesinde sanıkların cep telefonlarındaki görüntülerde, beş kişinin İrem’e sırayla tecavüz ettiğini, bir görüntüde iki kişinin aynı anda ilişkiye girmeye çalıştığını, bir başka görüntüde ise ilişki anında genç kadına kemerle vurulduğunu anlattı.

YÜZLERİNİ KAPADILAR

Olayın ardından gözaltına alınan 5 zanlı, tanınmamak için yüzlerini kapadı.

‘İFADE DEĞİŞTİR KAFANA SIKARIZ’

'Duruşmalara katılmak üzere Girne’ye gelen ve sosyal medyadan yardım isteyen İrem, Hürriyet’e olayın ardından başından geçenleri şöyle anlattı: “Haziran ayındaki bir duruşma öncesinde Ukrayna gibi başka ülkelere ait garip telefon numaralı hatlardan tehditler almaya başladım. Olayın üzerinden 2 ay geçmişti ve ailemin haberi yoktu. Beni arayanlar, ‘Kafana sıkarız, ifadeni değiştir, gönüllü birlikte olduğunu söyle’ diye tehditler savurdu. Ailemin vatandaşlık numaralarına kadar özel bilgilerini bana söylediler. Ben tehditler aldığımı KKTC’de polise bildirdim. Korktum, beni arayanlar, bir avukata yönlendirdiler. Avukat yazılı bir itiraf verdi, o itirafı el yazısıyla ben yazıp imzaladım ve Lefkoşa’da polise verdim. Sonra Türkiye’ye döndüm, aileme anlattım. Tehditler aldığımı bilen KKTC polisi, itiraf belgesine inanmadı. Annemle birlikte KKTC’ye geri geldik ve bu defa hem polis hem savcılığa tehditle bu ‘gönüllü birlikte oldum’ yazısını verdiğimi söyledim. Sonra annemle Türkiye’ye döndüm.

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‘MASKELİ 2 KİŞİ BENZİN DÖKTÜ’

19 Aralık’ta bir duruşmamız vardı. Biz duruşmaya katılmak üzere Girne’ye yola çıktığımız gün yani 18 Aralık’ta, evimin önündeki annemin üzerine olan ancak erkek kardeşimin kullandığı otomobili maskeli iki kişi üzerine benzin yakarak kundakladı. Bu arada, tehditler konusunda Silivri’de de polise başvurduk. Silivri Kaymakamlığı’nın emriyle polis korumasında İstanbul’da havalimanına kadar geldik. Yine Lefkoşa’da bu defa KKTC polisi eşliğinde kaldığımız yere geldik. Beni ve ailemi tehdit edenler, Türkiye’de çok güçlü olduklarını aşiret olduklarını söylüyorlar. Bizleri öldürmekle tehdit ediyorlar. Yardım istiyoruz.”

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10 BİN DOLAR ‘SUS’ PARASI MI TEKLİF EDİLDİ

'ZANLILARIN avukatına da ulaştık. 5 sanıktan ikiz kardeşler Şehmuz ve Zülküf Kaya’nın avukatı Mustafa Şener, İrem ve ailesine herhangi bir tehditte bulunmadıklarını belirterek Türkiye’deki avukatları aracılığıyla iftira atıldığı iddiasıyla Silivri Cumhuriyet Savcılığı’na karşı suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

AVUKATA GÖRE ‘GÖNÜLLÜ’YMÜŞ!

Mustafa Şener, “İrem 5 kişiyle gönüllü beraber olduğunu itiraf eden yazıyı, kendi imza ve el yazısıyla polise vermiş. Bu yazıyı da biz yazdırmadık. İrem daha sonra, ‘Tehditle bu yazıyı yazdım’ diyor, ama bu itirafın soruşturma dosyasına girmesi gerekiyor, girmesini bekliyoruz” dedi. Davanın ağır ceza mahkemesinde devam ettiğini hatırlatan Şener, İrem’in yakınlarına ifadesini değiştirmek üzere 10 bin dolar vermeyi teklif ettiği yönündeki iddiaları sorduk. Avukat Şener, “Gönüllü birlikte olduğunu anlatırken duyduğunu söyleyen biri bize ulaştı. Biz polise de böyle bir ifade verecek bir tanığımız olduğunu bildirdik. Ancak bu kişi, bizi 10 bin dolar rüşvet teklif etmekle suçladı. Biz öncesinde zaten polise durumu bildirmiştik. 10 bin dolar davası da devam ediyor. Karşı taraf bir şeyler çeviriyor, biz de anlamadık” dedi.

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