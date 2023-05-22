4'üncü kattan otomobilin üstüne düşen çocuk ölümden döndü

Olay, Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 3 yaşındaki Asel G., 7 katlı apartmanın 4.'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı. Pencereden düşen çocuk alt katlarda bulunan çamaşır iplerine takıldıktan sonra park halinde bulunan Velat Yaman'a ait otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuk daha sonra yola yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun üzerine düştüğü otomobilin sahibi Velat Yaman "4. kattan 3 yaşında otizmli bir çocuk direkt arabanın kaput tarafına düşmüş, Allahtan çocukta bir şey yok durumu iyi. Hastaneye ailesi tarafından kaldırıldı, iyi yani şu an durumu. Arabanın ön tarafı biraz çökük, çocuğa bir şey olmamış, önemli değil" dedi.