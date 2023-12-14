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49 ilde 'Narkogüç-39' operasyonu: 378 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkogüç-39' operasyonunda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 378 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

14.12.2023 - 08:51 | | ANKARA, (DHA)
49 ilde 'Narkogüç-39' operasyonu: 378 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 49 ilde eş zamanlı 'Narkogüç-39' kod adlı operasyon yapıldığını belirtti. Buna göre; il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyona 652 ekip, 1422 personel ve 25 narkotik dedektör köpek katıldı.

49 ilde Narkogüç-39 operasyonu: 378 gözaltı

49 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 378 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 886 kilogram metamfetamin, 14 kilogram kokain ve çeşitli miktarlarda esrar, hap, skunk, eroin, kenevir tohumu olmak üzere toplam 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

49 ilde Narkogüç-39 operasyonu: 378 gözaltı

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi. (DHA)

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