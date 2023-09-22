47/1 B Trafik Cezası Kodu Nedir? 47/1 B Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik içerisinde en çok çiğnenen trafik yasağı trafik ışıklarına uymama durumudur. Özellikle güvenli bir seyir gerçekleştirmek için trafik ışıkları kurallarına uymak büyük öneme sahiptir. Böyle durumlarda halk arasında bilinen tabirle kırmızı ışığa uyulmadığı zaman, araç sahipleri için trafik cezası uygulanır. Bu durum ise karayolları trafik kanunu kapsamında 47/1 kodu üzerinden ele alınır.

Verilen bu kodlama doğrultusunda bildiğimiz standart idari para cezası uygulaması gerçekleşir. Bu durum özellikle araçlar için geçerlidir ve kırmızı ışıkta geçip geçmeme durumuna göre ele alınır. Genelde kameralar vasıtasıyla tespit edilir ancak aynı zamanda trafik polisi tarafından da ele alınır.

47/1 B Cezası Ne Kadar?

Trafikte kural ihlali yapılan en büyük durumlar içerisinde ışıklara uymama durumlarıdır. Özellikle karayolları trafik kanunu kapsamında Işıklı ve sesli trafik işaretlerine uymama durumu olarak öne çıkar. Bu doğrultuda 47/2 b üzerinden trafik cezası idari para eşliğinde uygulanır. Güncel zamlar ile beraber yeni yıl itibarıyla bu trafik para cezası 427 TL olmuş durumda.

Eğer sürücüler araçları ile kırmızı ışıkta geçerse o vakit özellikle kameralar doğrultusunda tespit üzerinden 427 lira cezaya maruz kalır. Aynı zamanda farklı yerleri konumlanmış olan trafik polis araçları doğrultusunda da bu durum tespit edilir.

47/1 B Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezasına maruz kalan sürücüler ve araç sahipleri, belirli tarihler doğrultusunda itiraz etme hakkını kullanabilir. Bu durum aynı zamanda trafik kuralları nezdinde trafik ışıklarının uymama durumu üzerinden de ele alınır. Kişi almış olduğu ceza ile beraber, cezanı verildiği şehir üzerinden Sulh Ceza hakimliği kapsamında başvuru yapabilir. Yapmış olduğu başvuru hazırlanan özel dilekçe ile beraber gerçekleşir. Aynı zamanda gerekli belge ve evrakların hazır olması dahilinde, başvuru tamamlanır ve itiraz süreci başlar. Bu sürecin ne kadar devam edeceği tam olarak belli değildir.