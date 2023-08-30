46/2-F Trafik Cezası Kodu Nedir? 46/2-F Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

46/2 F trafik cezası kodu, acil yardım ve kurtarma ile trafik kazası gibi durumların dışında, emniyet şeritlerinin kullanılması üzerinden gelen cezadır. Emniyet şeritleri ve buna benzer bölgeler acil yardım ve kurtarma, güvenlik, trafik kazası ya da asayişin sağlanması gibi durumlar karşısında kullanılır. İlgili trafik memuru ya da farklı sektörler dahilinde memurlar bu bölgeyi kullanabilir. Özellikle trafiğin açılması ve daha sağlıklı bir şekilde çalışmanın yapılabilmesi için bu bölgede önemli bir yere sahiptir. 46/2 f trafik cezası üzerinden ilgili kanun nezdinde idari para cezası ile ilgi ve araç sahipleri karşı karşıya kalır.

46/2-F Cezası Ne Kadar?

Sivil araçların emniyet şeridi kullanmaması büyük öneme sahiptir. Özellikle kamu üzerinden ilgili görevli kişilerin bu bölgeden sorumlu olan yere ulaşması noktasında önemli yer taşır. Bu bölgeyi işgal eden siviller üzerinden ise sürücü ve araç sahiplerine idari para cezası yaptırım uygulanır. Hayati bir öneme sahip olduğu için 46/2 f cezası yüksektir. Bu doğrultuda şu an güncel miktar üzerinden 1833 TL gibi bir idari para cezası ile karşı karşıya kalmak mümkün. O yüzden bu cezadan uzak kalabilmek için ise emniyet şeritleri ve benzeri yerlerden uzak durmak gerekmektedir.

46/2-F Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Bütün farklı trafik cezaları için bilgi ve araç sahipleri itiraz etme hakkını kullanabilir. Bunu gerçekleştirmek için ise cezanın verilmiş olduğu şehir üzerinden ilgili hakimliklerinde başvuru yapılması gerekmektedir. Bu ise Sulh Ceza hakimliğidir. Karayolları trafik kanunu ile ilgili madde doğrultusunda, buna uygun şekilde bir dilekçe hazırlanır.

Bu dilekçe ile beraber aynı zamanda gerekli belgeler bir araya getirilerek dosya halinde mahkemeye başvurur. Belli bir süre içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde karar neticelenir. Eğer karar olumsuz çıkar ise o vakit sürücünün idari para cezasını ödeme zorunluluğu bulunur.