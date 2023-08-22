46/2-B Trafik Cezası Kodu Nedir? 46/2-B Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

46/2-B trafik kodu karayollarında trafiğin akışı ile ilgili karayolları trafik kanununda belirtilen bir trafik suçudur. Aksi bir işaret bulunmadıkça şerit değiştirmeden önce girilecek şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere, araç sahibine, işleten ya da teşebbüse kara yolları trafik kanunu gereğine göre 46/2-B trafik cezası tatbik edilmektedir.

46/2-B Cezası Ne Kadar?

Aksi bir işaret bulunmadıkça şerit değiştirmeden önce girilecek olan şeritte araçların emniyetli geçişini beklememek suç olarak kabul edilmektedir. Buda kanunda 46/2-B ceza kodu ile açıklanmaktadır. Bu kurala uymayan sürücülere 235 TL idari para cezası ile cezalandırılmaktadır. Fakat bu cezaya 1 Ocak 2020 yılı itibari ile zam yapılmış ve zam miktarı 53 TL olarak belirlenmiştir. Böylece 46/2-B trafik cezası 288 TL olmuştur. 2022 yılında ise 427 TL olmuştur.

46/2-B Trafik Ceza Kodunun Ceza Puanı Var mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan trafik cezası rehberinde 46/2-B trafik cezası puanı sürücülere verilmektedir. Bu cezanın tanzim edilmesi durumunda 20 ceza puanı sürücülere verilmektedir. Bu ceza puanı sürücünün ehliyetine işlenmektedir. Bir yıl içerisinde farklı trafik cezalarından dolayı 100 ceza puanı tamamlanır ise sürücülerin ehliyetlerine el konulmaktadır.

46/2-B Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezalarına itiraz etmek mümkündür. 46/2-B trafik cezasına itiraz için trafik cezasının tatbik edildiği yerin bağlı olduğu sulh ceza hakimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bunun için sürücüler şu evrakları hazırlamaları gerekmektedir:

- Cezaya neden itiraz edildiğini belirten Sulh Ceza Hakimliklerine sunulacak dilekçe

- 46/2-B trafik cezası fotokopisi

- 46/2-B trafik cezası tebligatı fotokopisi

- Kimlik fotokopisi

- Ruhsat fotokopisi

- Sürücünün ehliyetinin fotokopisi

- Var ise sürücünün haklı olduğunu gösteren somut delillere ait ek dokümanlar gerekli evraklardır.