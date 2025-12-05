GAZETE VATAN ANA SAYFA
44 yıl sonra Türk vatandaşı oldu, trafik kontrolünde hayatının şokunu yaşadı! 62 yaşında askere çağrıldı

05.12.2025 - 16:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)

44 yıl sonra Türk vatandaşı oldu, trafik kontrolünde hayatının şokunu yaşadı! 62 yaşında askere çağrıldı

Almanya'da uzun yıllar yaşayıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve 2024 yılının Temmuz ayında "Çifte Vatandaşlık" statüsünü alan Ali Osman Metan (62), Fatsa ilçesinde yaşadığı rutin bir trafik denetiminde hayatının şokunu yaşadı. Jandarma tarafından durdurulan Metan'ın kimlik kontrolünde asker kaçağı olarak göründüğü ortaya çıktı!

Ali Osman Metan, 1980 yılında 17 yaşındayken Ordu’dan, Almanya’nın Duisburg kentine gidip, eğitimini tamamladıktan sonra mali danışman olarak çalışmaya başladı. 1988’de Alman vatandaşlığına geçen Metan, 2015’te emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndü ve Fatsa ilçesinde yaşamaya başladı.

Metan, 2024’te Türk vatandaşlığına dönmek için ‘Çifte vatandaşlık’ başvurusunda bulundu. Temmuz ayında ise çifte vatandaşlık başvurusu onaylanan 3 çocuk ve 5 torun sahibi Metan, yaklaşık bir ay önce trafik denetiminde otomobiliyle durduruldu.

44 yıl sonra Türk vatandaşı oldu, trafik kontrolünde hayatının şokunu yaşadı 62 yaşında askere çağrıldı

Metan, jandarmanın yaptığı rutin kimlik kontrolünde asker kaçağı olarak göründüğünü öğrendi. Ali Osman Metan, bunun üzerine askerlik şubesine giderek durumu anlattı. Burada, kendisine Ordu Devlet Hastanesi’nde heyete girmesi için tebligat verildiğini belirten Metan, “Şu an askerlik durumum sağlık raporuyla netlik kazanacak. Artık askere gidecek miyim, gitmeyecek miyim bilmiyorum. Sağlık durumum buna el verecek mi belli değil. İnşallah sağlığım el verirse askere giderim. Görevimi yapar, dönerim” diye konuştu.

