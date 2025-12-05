44 yıl sonra Türk vatandaşı oldu, trafik kontrolünde hayatının şokunu yaşadı! 62 yaşında askere çağrıldı

Haberin Devamı

Ali Osman Metan, 1980 yılında 17 yaşındayken Ordu’dan, Almanya’nın Duisburg kentine gidip, eğitimini tamamladıktan sonra mali danışman olarak çalışmaya başladı. 1988’de Alman vatandaşlığına geçen Metan, 2015’te emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndü ve Fatsa ilçesinde yaşamaya başladı.

ORDU NÖBETÇİ ECZANELER İÇİN TIKLAYINIZ

Metan, 2024’te Türk vatandaşlığına dönmek için ‘Çifte vatandaşlık’ başvurusunda bulundu. Temmuz ayında ise çifte vatandaşlık başvurusu onaylanan 3 çocuk ve 5 torun sahibi Metan, yaklaşık bir ay önce trafik denetiminde otomobiliyle durduruldu.

Metan, jandarmanın yaptığı rutin kimlik kontrolünde asker kaçağı olarak göründüğünü öğrendi. Ali Osman Metan, bunun üzerine askerlik şubesine giderek durumu anlattı. Burada, kendisine Ordu Devlet Hastanesi’nde heyete girmesi için tebligat verildiğini belirten Metan, “Şu an askerlik durumum sağlık raporuyla netlik kazanacak. Artık askere gidecek miyim, gitmeyecek miyim bilmiyorum. Sağlık durumum buna el verecek mi belli değil. İnşallah sağlığım el verirse askere giderim. Görevimi yapar, dönerim” diye konuştu.