44 ilde 'Narkogüç' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; ülke genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şüphelilere yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilde; 387 ekip, 985 polisin katıldığı, 2 hava aracı ve 27 narkotik köpeğin kullanıldığı eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 176 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 846 kilogram metamfetamin, 223 kilogram skunk, 11 kilogram kokain, 15 kilogram esrar, 5 kilogram bonzai, 0,5 kilogram eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 tabanca, 4 tüfek ve çok miktarda para ele geçirildi.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, "Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletiminiz destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.