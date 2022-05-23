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41 yaşındaki işçinin feci ölümü! Asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı!

Küçükçekmece'de, tamir ederken hareket eden asansörün kabini ile duvar arasında sıkışan 41 yaşındaki Gencay Eren, hayatını kaybetti.

23.05.2022 - 23:31 | | Soner HASIRCIOĞLU / DHA
41 yaşındaki işçinin feci ölümü! Asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı!

Olay, 19.00 sıralarında Söğütlü Çeşme Mahallesi 2. Fidan Sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, asansör tamiri için gelen Gencay Eren(41), kabinin üzerine çıktı. Çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle asansör hareket ederek en üst kata çıktı. Eren, asansör kabinin üst kısmı ile duvar arasında sıkıştı. Bina sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından itfaiye ekipleri Eren'in cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Eren'in cenazesi ambulans ile Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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