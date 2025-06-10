400 bin TL'ye 'hukuk diploması'! E- imza çetesi çökertildi: Sahte ehliyet ve diploma dağıtmışlar

E-imza çetesi hakkında sürdürülen soruşturmanın ilk bölümü tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16’sı tutuklu toplam 134 şüpheli hakkında “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”, elektronik sertifikalarda sahtekarlık, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarından Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Şüphelilere 6 yıl ila 45 yıl hapis cezası talep edildi. Şüpheliler arasında iki sürücü kursu sahibi de var.

SİSTEMLERE ERİŞTİLER

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; hazırlanan iddianamede Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı müşteki olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticilerin e-imzalarını kopyaladıkları belirtildi. Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı’nın e -imzası kullanılarak Hukuk Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi mezuniyeti belgesi oluşturulup YÖKSİS sistemlerine eklendiği belirtildi. Şüphelilerin bu bölümlerden 6 kişi adına diploma oluşturduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

İnternette, e-İmza çetesi gibi parayla sahte diploma veren sahtekarların ilanları yer alıyor. Haklarında 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan e-imza çetesinin iddianamesinde, sahte üniversite diplomaları için yaklaşık 400 bin lira istendiği belirtildi.

400 BİN LİRAYA HUKUK DİPLOMASI

Sahte hukuk fakültesi diploması sahibi olan şüpheli Ahmet Y. ifadesinde, sosyal medya üzerinden tanıştığını iddia ettiği “Hoca” isimli kişinin diploma karşılığında 400 bin TL istediğini, meblağ çok gelince bu girişimden vazgeçtiğini söyledi. Ancak Ahmet Y., adına çıkarılan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun kaydının nasıl oluşturulduğu konusunda bilgi sahibi olmadığını ileri sürdü. İddianamede, şüphelinin cep telefonunda “Diploma satın al” isimli WhatsApp hesabı bulunduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Hukuk fakültesi diploması oluşturulan şüpheli Esra G.’nin cep telefonu incelemelerinde ise görüşme yaptığı kişi tarafından Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi kaydına ilişkin video kaydı çıktı.

EHLİYET SINAVINI BÖYLE GEÇMİŞLER

İddianamede şüphelilerin Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı’nın e–imzasını da kullanarak Bakanlığın sistemlerine eriştiği ve ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdikleri de anlatıldı. 90 şüphelinin Milli Eğitim Bakanlığı Motorlu Taşıt Kursiyerleri E-Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak “başarısız” olarak kabul edilen 70 puan altındaki notlarının “başarılı” notlarla değiştirildiği anlaşıldı. 21 şüphelinin Milli Eğitim Bakanlığı Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı sonuçları da başarısızken başarılı olarak kayıtlara geçti.

PUANI 44 İKEN 76 OLDUPUANI 44 İKEN 76 OLDU

Şüpheli Habip A., Ayyıldız isimli sürücü kursuna 2-3 ay önce yazıldığını, sınavdan 44 puan alması nedeniyle geçemediğini, daha sonra sürücü kursunun sahibi olan ve gözaltına alınan şüpheli Tayfur Toker’in ‘sınavda geçmiş görünmesi’ için 50 bin TL istediğini anlattı. İddianameye göre ilerleyen günlerde Toker WhatsApp üzerinden mesaj atarak sınav sonucunu 76 olarak gösteren bir ekran görüntüsü attı.

Haberin Devamı

AYRI SORUŞTURMA VAR

İddianamede, şüphelilerin Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı dışında başka üniversite ve kamu kurumlarındaki yöneticilerin de e–imzalarını kopyaladıkları, bu eylemler yönünde ayrı bir soruşturmanın devam ettiği de belirtildi.

SEVGİLİSİ KİMLİK ÇALIYORDU

-Soruşturma kapsamında tutuklanan ve organizatör Ziya Kadiroğlu’na e–imza çıkartan isimlerden Gülseren Üstün ifadesinde, 3 bin TL alarak e- imza ürettiğini kabul ettiğini, e-imza çıkartırken ibraz ettiği iki farklı sahte kimliği organizatörlerden Ziya Kadiroğlu’nun kendisine verdiğini anlattı. Üstün ifadesinde özetle, “Şüpheli Yelda’nın Ziya Kadiroğlu’nun sahte kimlik, uyuşturucu vb. usulsüz olarak yaptığı tüm işlerde yanında bulunduğunu, Türkiye’nin her yerine taşıyıcı olarak gittiğini, ayrıca üst düzey konumda yer alan şahıslar ile sevgili olup kimlik bilgilerinin resmini çekerek ve çalarak Ziya’ya getirdiğini, Ziya’nın da bu kimlikleri farklı şahıslar adına sahte bir şekilde üreterek e-imza çıkartarak sahte diploma, ehliyet gibi evraklar hazırladığını beyan ettiğini” söyledi.