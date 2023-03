400 bin nüfuslu ilçe için korkutan uyarı: Küçük bir artçıda yıkılma durumu söz konusu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Kentte binaları en çok hasar gören ilçelerden biri de Bağlar ilçesi oldu. İlçede bina girişlerinin çoğunda, 'Acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve tehlikeli durumu nedeniyle acilen yıktırılması gereken bina’ yazıları bulunuyor. Ancak, binaların bulunduğu alanlarda yayalar ve araçların geçiş yapması tehlikeye davetiye çıkarıyor. Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 25 bin 97 bağımsız bölümden oluşan 6 bin 652 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, Bağlar ilçesinin zemin açısından ve bina yapım tekniği açısından çok kötü durumda olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kavak, “Bu yapıların çoğunda ağır ve orta hasarlı olduğu şeklinde kayıtlar mevcut. Bu ağır ve orta hasarlı binaların bir an önce program dahilinde belirli önlemler alınarak yıkılması çok önem arz etmektedir” diye konuştu.

‘DEPREMİN YANSIMASI DİYARBAKIR’A OLUYOR’

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bir deprem bölgesi olduğunu anlatan Prof. Dr. Kavak, “Bu sebeple her an her zaman depremin olması söz konusu. Bu deprem Kahramanmaraş’ta da olabilir yansıması Diyarbakır’a olur, tabii Adıyaman, Bingöl veya Hakkari tarafında da olabilir. Sınırımızı aşan İran’da bile deprem olmasını hissediyoruz. Şu anda kayıt altına alınan binlerce depremimiz var. Bu depremlerin bazılarının şiddetleri çok düşük. Hissedilme oranı da düşük. Bunların binalara çok ciddi hasar vereceğini söylemek doğru olmaz. Fakat şiddeti yüksek olan depremler veya artçı depremler bu binaların yıkımına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla o binaların belirli program dahilinde kaldırılmasını temenni ediyoruz. Uygun teknikler ve koşullar sağlandıktan sonra kaldırılmasını öneriyoruz. Binalar ağır hasarlıysa depremler sürekli sarsar. Bina sürekli artçılarla sallanıyor, biz orta hasarlı ve ağır hasarlı binalardan ‘uzak durun’ diyoruz. Her an yakın çevremizde olan büyük bir artçıda veya ana depremde o binalar yerle bir olacaktır. Dolayısıyla şiddeti sınırlamak doğru değil ama binanın yorulmasına bakarak ancak bu soruya cevap verilir. Şu an Bağlar’da bulunan bütün ağır hasarlı veya orta hasarlı binalar hepsi yorulmuş durumda. Bitkin durumdalar, her an yıkılmaya maruz kalabilirler. Hatta belki küçücük bir artçı deprem şiddetinde yıkılma durumu söz konusu” ifadelerini kullandı. (DHA)