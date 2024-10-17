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40 öğrenci 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye başvurdu

Kayseri'de özel bir okulda öğrenim gören 40 öğrenci, evlerine gittikten sonra fenalaşarak, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

17.10.2024 - 01:02 | | Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)
40 öğrenci 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye başvurdu

Olay, kentteki özel bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, özel okulun farklı şubelerinde eğitim gören ilkokul ve lise öğrencilerinde, okulda öğlen yedikleri yemeğin ardından evlerine gittikleri sırada mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Çoğu lise öğrencisi 40 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürüldü. Öğrenciler, yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. 40 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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