4 Mayıs nöbetçi eczaneler! Bayramda eczaneler açık mı, bayramın 3. Günü eczaneler kapalı mı? Nöbetçi eczane sorgulama

4 Mayıs eczaneler açık mı, Bayramın 3. günü nöbetçi eczaneler nasıl sorgulanır? Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar eczaneler çalışıp çalışmadığını sorgularken, nöbetçi eczaneleri araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il nöbetçi eczane listesi haberimizde derlendi. İşte 4 Mayıs nöbetçi eczaneler…

4 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, BAYRAMIN 3. GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramında eczaneler ve hastaneler kapalı olacak. Bu günlerde pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sistemi geçerli olacak.

2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler açık değil. Hastaneler de bayramda çalışmayacak. Poliklinikler bütün bayram tatili kapalı olacaktır.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Eczacılar Odasının listesine göre Ramazan Bayramı boyunca hizmet verecek olan nöbetçi eczaneleri bulabilirsiniz.

4 MAYIS NÖBETÇİ ECZANELER

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

İL İL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN