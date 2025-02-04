GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem4 ilde harekete geçildi: 46 kişi gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri 4 ilde harekete geçildi: 46 kişi gözaltına alındı

4 ilde harekete geçildi: 46 kişi gözaltına alındı

04.02.2025 - 09:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

4 ilde harekete geçildi: 46 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 47 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslarla birlikte örgütsel faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda 46 zanlı yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

    Güncel Haberler

    Ankara'da inşaat alanında yangın
    #Gündem

    Ankara'da inşaat alanında yangın

    Antalya'da tsunamide yıkılan 2 bin yıllık deniz feneri restore ediliyor:
    #Gündem

    Antalya'da tsunamide yıkılan 2 bin yıllık deniz feneri restore ediliyor:

    Asrın felaketinde sağ kurtuldu! Hatay'da Rönesans Rezidans'ın enkazından 2 gün sonra kurtulan kadın korku dolu saatleri anlattı
    #Gündem

    Asrın felaketinde sağ kurtuldu! Hatay'da Rönesans Rezidans'ın enkazından 2 gün sonra kurtulan kadın korku dolu saatleri anlattı