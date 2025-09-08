4 ayda azmetti 90 kilo verdi, hayata döndü! Şimdi yavaş yavaş aynalara bakıyor

Haberin Devamı

Aşırı kilo nedeniyle zor günler geçiren 49 yaşındaki Fatma Dağlı, uzun süre yatalak halde hayatını sürdürüyordu. İhlas Haber Ajansı'nın ses getiren haberi sonrası Kahramanmaraş'taki özel bir hastane Dağlı'ya yardım eli uzattı. Hastanenin acil servisine 240 kilogram ile sedye ile getirilen Dağlı'da nefes darlığı, yüksek tansiyon ve şeker yüksekliği çıktı.

İlk aşamada obezite tedavisine alınan kadın, şeker ve tansiyon değerlerinin düzenlenmesinin ardından obezite tedavisinden olumlu sonuçlar alarak hızla kilo vermeye başladı. Yaklaşık 50 kilo kaybının ardından mide balonu uygulanan Dağlı, bu tedaviyle daha rahat kilo verdi. Şu ana kadar toplam 90 kiloya yakın zayıflayan Dağlı 150 kilograma kadar düştü.







"Tedavisini sürdüreceğiz"

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cem Onur Kıraç, "Fatma hanım acil servise geldiğinde çok zor durumdaydı. Yatalak gibiydi, kendi işini göremeyecek haldeydi. Obezite tedavisiyle birlikte çok güzel sonuçlar aldık. Mide balonu sonrası da hızlı kilo kaybı sağlandı. Şimdi gastroenterolojik cerrahi bölümümüzle birlikte mide küçültme ameliyatı planlıyoruz. Bu ameliyat sonrası kilo kaybının daha hızlı olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 90 kilogram verdi. Hastane olarak tedavisini sürdüreceğiz" dedi.



"Evimin işlerini yapabiliyorum, hayata döndüm"

Fatma Dağlı ise kısa sürede yaşadığı değişimden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Dağlı, "Çok kötüydüm kameraya çektiler, tedaviye başladılar. Artık çok iyiyim evimin işlerini yapabiliyorum, kendi işlerimi yapabiliyorum. Hayata döndüm. Artık yürüyorum. 8 yıldır yatalak bir hastaydım. Allah razı olsun buranın sahibi Halil Gürsoy'dan, Cem ve Bahtiyar hocamdan da. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Haberin Devamı

Annesine hem evlatlık hem de yoldaşlık yapan Baran Dağlı'nın ise eğitimine devam ettiği öğrenildi.