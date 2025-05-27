36 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 61 askeri personel tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personel olan şüphelilerin kendilerinden sorumlu olan sivil kişilerle örgütsel irtibat kurmak amacıyla büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerdeki ankesörlü hatları kullandıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 8'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 6'sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif olarak görev aldığı belirlendi. Rütbeleri albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubay/uzman çavuş olan 63 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olarak 36 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 61'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 1 kişi ise yurtdışıma çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.