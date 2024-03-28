31 Mart 2024 Mardin yerel seçim sonuçları: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim kazandı, hangi partiden? YSK Mardin belediye başkan adayları
Mardin yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Mardin iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Mardin aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Mardin seçim sonuçlarında olacak. Mardin Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Mardin yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Mardin ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Mardin dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
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2019 MARDİN YEREL SEÇİM SONUCU
2019 Mardin yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Patisi’nin adayı Ülgür Gökhan %60,73 oy alarak Mardin Belediye Başkanı seçildi.
MARDİN İLÇELERİ
Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli
MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI