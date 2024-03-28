 31 Mart 2024 Mardin yerel seçim sonuçları: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim kazandı, hangi partiden YSK Mardin belediye başkan adayları

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Mardin seçim sonuçlarında olacak. Mardin Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Mardin yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

MARDİN SEÇİM SONUÇLARI 2024

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Mardin ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Mardin dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

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2019 MARDİN YEREL SEÇİM SONUCU

2019 Mardin yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Patisi’nin adayı Ülgür Gökhan %60,73 oy alarak Mardin Belediye Başkanı seçildi.

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MARDİN İLÇELERİ

Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli

MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Ömer Durak CHP

Abdullah Erin AK Parti

Kadir Gökçen Zafer Partisi