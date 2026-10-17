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31 Bin 54 sözleşmeli sağlık personeli alımı müjdesi! 2027 kadro ve branş dağılımı detaylandı

17.10.2026 - 09:25Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

31 Bin 54 sözleşmeli sağlık personeli alımı müjdesi! 2027 kadro ve branş dağılımı detaylandı

Sağlık Bakanlığı, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde görevlendirilmek üzere 2027 yılında 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edeceğini duyurdu. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile branş ve unvan dağılımı netleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kadro dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar...

 

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Sağlık Bakanlığı, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde görevlendirilmek üzere 2027 yılında 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edeceğini duyurdu. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile branş ve unvan dağılımı netleşti.

Sağlık alanında kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2027 yılında 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

 

Peki, hangi branşta ne kadar alım yapılacak? En çok kadro hangi unvanlara ayrıldı? İşte 2027 yılı sözleşmeli sağlık personeli alımına dair tüm detaylar...

 

31 BİN 54 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Resmî Gazete’de yer alan karara göre istihdam edilecek 31 bin 54 personelin en büyük bölümü uzman tabip ve tabip kadrolarına ayrıldı. Sağlık tesislerindeki doktor ihtiyacını karşılamaya yönelik hazırlanan dağılım şu şekildedir:

 

  • Uzman Tabip: 19.338

  • Tabip: 11.660

  • Sağlık Memuru: 40

  • Ebe: 10

  • Hemşire: 4

  • Diş Tabibi: 1

  • Diyetisyen: 1

Kadroların tamamı, sağlık hizmetlerinin aksamaması adına eleman temininde güçlük çekilen bölgelerdeki acil ve öncelikli birimlerde değerlendirilecek.

 

 

İSTİHDAM ŞARTLARI VE BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu alımlar, 4924 sayılı Kanun kapsamında eleman temininde güçlük çekilen yerlerde hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

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BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Alımlara ilişkin kılavuz, başvuru takvimi ve başvuru şartlarının Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) ile ÖSYM veya ilgili başvuru kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor. Başvuru şartları netleştikçe detaylar adaylaşacak.

 

 

31 BİN 54 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI HANGİ KANUN KAPSAMINDADIR?

Alımlar, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılmaktadır.

 

EN ÇOK HANGİ BRANŞTA ALIM YAPILACAK?

İlan edilen kadroların büyük çoğunluğu Uzman Tabip (19.338) ve Tabip (11.660) unvanlarına ayrılmıştır.

 

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