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31 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte 163 kişinin hayatını kaybetti, 40 bin 786 kişiye ise koronavirüs tanısı konuldu.

31.12.2021 - 19:57 |
31 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 163 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 39 bin 681 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 31 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 40 bin 786 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 163 oldu. Bir günde toplam 372 bin 516 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 968 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,14 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 131 milyon 646 bin 005 ’e yükseldi.

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2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca'dan kısıtlama açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yılbaşı uyarısı! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar” dedi.

31 Aralık koronavirüs tablosu İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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