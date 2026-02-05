Adıyaman'da 3 yıldır saat 04.17'yi gösteriyor!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da kentin simgesi olan saat kulesi 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor.

6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'ın simgesi olan saat kulesinde de zaman durdu. Depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat, depremin simgesi haline geldi.

Adıyamanda 3 yıldır saat 04.17yi gösteriyor

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların talebi ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'ndaki saatlerin 04.17'de bırakılmasına karar verdi. Kulede 4 farklı yöne bakan saatlerin bulunduğu kavşakta çevre düzenlemesi yapıldı. Saat kulesinde depremin ilk iki yıldönümünde anma etkinliği düzenlenmişti.

