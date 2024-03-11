3 yaşındaki Müslüme'nin öldürülmesinden beraat eden dedenin cezası arttı

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cenazesi bulundu. Otopside, kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme Yağal’ın cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

DEDE TUTUKLANDI

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, diğerleri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından açılan davada, 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından tutuklu olan Hasan Yağal, Silifke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Müslüme’ye yönelik istinat edilen tüm suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Dede Yağal’a, Müslüme'nin annesi olan gelini Selvi Yağal’a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 28 yıl, bu ilişkiden dünyaya gelen ve torunu olarak bilinirken yargılama sırasında biyolojik olarak kızı olduğu ortaya çıkan A.Y.’ye yönelik ‘sarkıntılık’ suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cezada indirim uygulanmadı.

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FAİLİ MEÇHUL SANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Adil Tıp Kurumu raporlarına göre, Müslüme'nin kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini açıklayan heyet, küçük kızın cenazesinin bulunduğu bölgeye tek başına çıkamayacağı göz önünde bulundurularak doğal bir şekilde öldürülmediğine kanaat getirdikleri gerekçesiyle faili meçhul sanık hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

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DAVA İSTİNAFA GİTTİ

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili sanıkların istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18’nci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, tutuksuz sanıklar anne Selvi Yağal, büyükanne A.Y. ve ağabey O.Y. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Önceki savunmaların okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Silifke 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan dosyada Hasan Yağal hakkında gelini Selvi Yağal'a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan verilen mahkumiyet kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf talebinin esastan reddini, bu saldırı sonucu doğduğu belirlenen kız çocuğu A.Y.'ye karşı ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün cezanın kaldırılarak Hasan Yağal’ın ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Cumhuriyet savcısı ayrıca, Hasan Yağal hakkında torunu Müslüme'ye karşı ‘kasten öldürme’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından verilen beraat kararının da bozularak, küçük kızın ölümüne ilişkin süreçte elde edilen belge ve bilirkişi raporları doğrultusunda sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, ‘suçluyu kayırmak’tan hakkında beraat kararı verilen anne Selvi Yağal'ın da üzerine atılı suçtan cezalandırılması talep edildi.

BERAAT KARARLARI HUKUKA UYGUN BULUNDU

Mahkeme heyeti, Hasan Yağal'ın Müslüme'ye karşı işlediği suçlardan verilen beraat kararlarının hukuka uygun bularak, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

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Hasan Yağal hakkında gelini Selvi Yağal'a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan verilen 28 yıl mahkumiyet kararı ile ‘suçluyu kayırmak’ suçlamasıyla yargılanan büyükanne A.Y., anne Selvi Yağal ve ağabey O.Y.'ye verilen beraat kararları da mahkeme heyetince hukuka uygun bulundu.

TOPLAM CEZA 46 YILA YÜKSELDİ

Heyet, Hasan Yağal hakkında gelini Selvi Yağal'a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan doğan kız çocuğu A.Y.'ye karşı ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını kaldırdı. Heyet, eylemin işlendiği zaman, yer ve biçim ile meydana getirdiği zarar ve tehlikenin ağırlığının göz önünde bulundurulduğunu açıklayarak, sanığı ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza, suçun ‘alt soyuna karşı gerçeklemiş olması’ ve ‘birden fazla kez zincirleme suretiyle işlendiği’ gerekçeleriyle 18 yıla yükseltildi. Böylece Hasan Yağal'ın toplam hapis cezası 46 yıla çıktı.