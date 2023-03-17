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3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 3 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, TBMM'ye sunuldu.

17.03.2023 - 17:07 | | ANKARA, (DHA)
3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

HDP İstanbul milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi. 

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