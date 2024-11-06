3 TIR'ın karıştığı kazada 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde İzmir-Aydın Otobanı'nda meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne seyir halinde olan O.K. yönetimindeki 35 TLT 13 plakalı TIR, Torbalı yol ayrımı yakınlarında emniyet şeridinde park halinde duran 16 KKS 23 TIR ve aracını kontrol etmek için yol üzerinde bulunan sürücüsü Ö.C.'ye çarptı. Bu sırada arkadan gelen Aziz Ali K. yönetimindeki TIR da, O.K.’nın kullandığı TIR’a çarptı. Çevredeki sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde park halindeki TIR'ın sürücüsü Ö.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen O.K. ise sağlık ekiplerinin yapılan müdahalenin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)