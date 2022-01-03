3 Ocak 2022 koronavirüs tablosu belli oldu!
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre vaka sayılarındaki artışın devam ettiği görülürken, son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.
03.01.2022 - 20:56 |
Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız." dedi.